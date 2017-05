¿'Loco' Vargas buscó a Tilsa Lozano este año? 'La Vengadora' se pone nerviosa y responde así [VIDEO]

Tilsa Lozano no sabía donde ocultar la cabeza luego de que la conductora de 'Amor, amor, amor', Gigi Mitre, revelara que Juan Manuel 'Loco' Vargas intentó buscar a la 'Vengadora' este 2017, a pesar de que él se muestra feliz con su esposa Blanca Rodríguez. ¿Será verdad?

En pleno programa de espectáculos, Tilsa Lozano se pus un poco nerviosa luego de la revelación que hiciera Gigi Mitre. Al parecer el futbolista intentó buscarla a inicios de este año.

"Es verdad que hace poco han tratado comunicase con ella", dijo Gigi Mitre. Tilsa Lozano negó en todos los idiomas que el 'Loco' Vargas quiso buscarla.

¿Loco Vargas buscó a Tilsa Lozano este año?

Al parecer, el Zorro Zupe también confirmó la noticia pues detrás de cámaras afirmó con la cabeza lo que había revelado Gigi Mitre. ¡Qué fuerte!

En la misma entrevista, Tilsa Lozano respondió también a Blanca Rodríguez, la esposa del Loco Vargas. La 'Vengadora le dijo que los apelativo de 'conchudo' y 'carepalo' le calzarían perfectamente a su marido.



"Ella dice que 'guácala la prensa', que no es su mundo, pero ¿Cómo supuestamente sabe lo que dije? ¿Por qué cara de palo yo, por qué? (...) Pero tal vez no es para mí porque no estoy etiquetada, por ahí es para su marido que le chanta perfectamente", dijo Tilsa Lozano.