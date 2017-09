Tilsa Lozano dejó entrever que Juan Vargas tiene video comprometedor con una mujer ¡Y no es Blanca Rodríguez!

¡La que se armó! Tilsa Lozano no quiere saber más sobre Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez. Por eso, decidió responder fuerte y claro a la acusación de la pareja del futbolista, quien con un post en redes, dijo que la Vengadora llamó borracha al Loco.

"Dile que deje de llamar borracha", fue la respuesta de Blanca Rodríguez a una seguidora que le pedía deje atrás a Tilsa Lozano. La pareja del futbolista de Universitario decidió eliminar la publicación, con lo que incrementó más la duda de muchos.

Ante esto, Tilsa Lozano lanzó una transmisión en vivo para desmentir lo dicho por Blanca Rodríguez. 'Tili' manifestó que ella ya tiene un marido y una hija y no quiere que la involucren más con Juan Manuel Vargas.

"No solamente no puedo pedir pruebas porque no hay, porque esto es totalmente mentira. Ya me tienen hasta acá. Yo no puedo responder por los traumas, ni por las locuras de una persona, ni por las cosas que pongan otras personas. Estoy harta del tema. Tengo mi familia, marido e hija. Niego tajantemente todas esas acusaciones y no tengo miedo de nada porque es totalmente falso", dijo Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano responde a Blanca Rodríguez

Pero hubo algo que llamó la atención. Cuando Tilsa Lozano declaró para Amor Amor Amor, se mostró muy distraída con el reportero ¿Por qué? Según contó, el hombre de prensa le mostró un video del que no podía hablar mucho pues le traería problemas.

"He visto a un hombre en un video con una mujer...y la mujer grabándolo así, una mujer que no sé quién es. Él sí es conocido, ella no", dijo Tilsa Lozano en enlace en vivo. Los conductores no entendieron a quién se refería.

Sin embargo, en una transmisión en vivo, Tilsa Lozano habló más al respecto, dejando entrever que se trataba del Loco Vargas. "Después del video que he visto, no me extrañaría que eso no sea para mí". Incluso, en América Espectáculos se animó a contar más.

"Acabo de ver un video... Me mostraron un video en vivo y me quedé: 'ooh'. Pero ya pues. Le deseo lo mejor a todo el mundo, eso no tiene nada que ver conmigo y ahora que vi el video me queda más claro que aún que esto no tiene nada que ver conmigo", sentenció Tilsa Lozano.

Blanca Rodríguez vs. Tilsa Lozano

