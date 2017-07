Lucas Piro y su hermana Maru luchan por alcanzar la gloria en ‘El Gran Show’ [VIDEO y FOTOS]

En el piso 4 de un condominio de la avenida del Ejército, dos almas caminan como si fueran gemelas. Cada una cuida al otro, se protegen y quieren. La sangre los une y la profesión también. Lucas Piro, quien ha construido una historia de triunfos con su arte y Maru, la hermana menor de una belleza singular, luchan por alcanzar la gloria en el Primer Campeonato Mundial de Baile de ‘El gran show’. Esta vez, las damas no son primero, porque antes están los mayores.



LUCAS: COCINO PARA LOS DOS

Con una hermana tan bella, ‘morirás’ de celos.

Para nada.



¿Algún compañero te ha dicho que se la presentes?

Si le interesa, que tenga el coraje de acercarse solo.



Pero hay ‘patas’ tímidos...

Si un buen amigo mío la pretende, le corto las piernas.



¿Por qué?

Es como familia y también debe verla de esa manera.



¿Y eso vale con sus ‘pinkies’?

Jamás miré a alguna.



¿Eso se llama códigos?

Nunca estaría con la ex de un pata.



Volviendo a ella, ¿te fijas en quién la saca a bailar?

No, pero cuando me hace la señal de que está incómoda, le pido al flaco que vaya a otro lado, que está cansada.



Tres recomendaciones si se va sola a una fiesta.

Cuídate, avisa cuando llegas a la reunión y también a la casa.



¿La máxima historia de ambos?

Fuimos a Alemania, bailamos en una plaza pública y pasamos el gorro.



¿Y recaudaron hartos euros?

Muchos. Es un gran negocio allá.



¿Algo que has impuesto como mayor?

Que la hora de la cena es para charlar y nos olvidamos de los celulares.



¿Cocinas?

Para los dos.



Fanático de Rosario Central, ¿y Maru?

Es del rival, Newell’s.



¿Si su enamorado te grita el gol de los ‘leprosos’ (Newell’s) en tu cara?

Si está en la casa le digo que se calme, porque ese día cocino yo y es muy probable que no coma, ja, ja.



No eres muy enfermito de las redes sociales.

Es que no le dan el uso verdadero.



Un ejemplo.

Hace uno días fue cumpleaños de mi mamá y, de los 4 hermanos que somos, solo uno vive con mi viejita, los demás estamos fuera. Pero por el internet pudimos saludarla y nos pudo ver.



¿En qué casos la gente pierde su tiempo?

Cuando tienes un pata a una cuadra de tu depa y conversan por el Facebook. Anda búscalo y charlen frente a frente.



¿Algo que te haya quitado el arte?

Me hubiera gustado ser padre joven, pero no pude. Viajé siempre y no se dio.



¿Una anécdota del corazón?

Decidí venir por tierra desde Ecuador hasta Piura y de allí tomaba un avión a Lima.



¿Qué sucedió?

En el bus me senté al lado de un venezolano que no tenía ni un sol.



¿Lo apoyaste?

Le di 50 dólares para que tenga donde dormir esa noche, comer y salir al día siguiente.



¿Lo volviste a ver?

Me ha escrito, ya tiene trabajo, va a traer a su esposa, que está embarazada, y el niño se llamará Lucas como yo.



Bueno, un abrazo y adelante, que los sueños están en plena construcción.

Gracias. Estoy siempre listo para nuevos retos y cada entrevista en el diario siempre hace que el Perú me conozca más.

El Gran Show: Lucas Piro

MARU: LAS CHICAS ME GRITAN CUÑADA

Con los rulos que caen por su rostro y le dan una aspecto de Shirley Temple, la hermosa María Luz Piro disfruta de las respuesta de su familiar. Las palmas de su mano evitan que la carcajada sea más sonora.



¿Te metes en las relaciones de Lucas?

Le digo lo que pienso una vez, hasta dos.



¿Y si encuentras a su chica haciendo ‘travesuras’?

Le converso a la muchacha y le cuento a él.



¿Si sigue pegado?

Ya es tema suyo.



¿Si una mujer lo hace sufrir?

Dejo de hablarle.



¿Te preguntan por él?

Las chicas me gritan cuñada.



¿Exiges que tu novio baile bien?

No. Solo que tenga buena onda.



Él no quiere que salgas con ninguno de sus amigos.

Tiene uno que es hermoso, ja, ja.



¿Pasó algo entre ustedes?

Lo dejamos allí ja, ja.



Le va a cortar las piernas.

Fue su amigo de baile, no de la vida, y yo no lo sentía como hermano.



¿Le pegaste a un varón?

Soy pacífica y solo por mi familia me volvería bruja.



Volviendo al futuro galán, ¿que sepa cocinar?

No es necesario, pero no me molestaría que me lleve desayuno a la cama.



¿Que te cele un poco?

Nada.



¿Los mejores momentos con tu hermano?

En las noches, cuando tomamos café y hablamos de todo.



Me contaron que eres de Newell’s.

Sí, y mi orgullo es Lionel Messi.



Pues adelante, bienvenida al país y donde te lleven tus alas.

Gracias por todo este momento con el diario. Muy profesionales y vamos a dejar todo por quedar primeros.



(Fernando 'Vocha' Dávila)

