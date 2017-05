Lucecita Ceballos: "Tengo 40 y no me siento gallina vieja" [VIDEO y FOTOS]

Lucecita Ceballos tiene 40 años, una figura envidiable y para nada se siente aludida con el comentario que circula en redes sociales sobre ‘las gallinas viejas’. Dice que la belleza de la mujer no solo está en su físico, sino en su cerebro y buen juicio, pues siempre hay que hacerse respetar. Tiene 20 años al lado de su esposo Rony Ríos, quien es mayor por 12 años, pero asegura que ambos mantienen viva la ‘llama del amor’ porque son muy ‘intensos’.



Se te ve cómoda haciendo humor en ‘El wasap de JB’. ¿En la vida real te sientes realizada?

Me siento realizada en muchos aspectos de mi vida, en lo personal, por tener una familia hermosa y consolidada. Además, estoy más enamorada que nunca... qué rico, tengo una sensación de enamoramiento muy fuerte. Todos siempre me preguntan ‘¿y con el mismo hombre?’, y les respondo que sí, aunque no lo crean.

Desde hace 20 años y ahora con más fuerza.



¿El quiebre de tu matrimonio sirvió para tomar más impulso?

Un quiebre siempre es un riesgo, pero en mi caso fue muy corto el tiempo y eso nos enseñó que nuestro amor era muy fuerte y verdadero. No volvimos por costumbre ni por los hijos, tenemos las cosas claras y los sentimientos deben primar.



¿Viven una segunda luna de miel?

Claro, pero mejor no entro en detalles porque hace dos días regresó mi esposo (Rony) del extranjero, después de seis meses, y ya te imaginarás. Estamos recuperando el tiempo, los dos somos muy intensos. Nuestra relación se basa en mucha comprensión y pasión.



¿Podría llegar el tercer hijo?

Lo evaluamos, lo pensamos, pero decidimos que no. Sería empezar de cero y ahora estamos apostando por nuestras carreras, así que me quedaré con las ganas.



Colombiana cuenta que es deportista y lleva una vida de ama de casa al lado de su esposo, con quien tiene 20 años de relación. Asegura que nunca sale sola para evitar escándalos o chismes, pero no se considera ‘pisada’. Lucecita Ceballos afirma que va al gimnasio tres veces por semana para mantener su figura y piernas. Colombiana cuenta que es deportista y lleva una vida de ama de casa al lado de su esposo, con quien tiene 20 años de relación.

¿Qué edad tienes?

Cuarenta.



Hace unos días una chica de 19 (Flavia Laos) llamó ‘gallina vieja’ a otra de 29 (Sheyla Rojas). A tus 40 años, ¿qué te parece este tipo de calificativos?

No me siento aludida, me siento más joven que mi edad cronológica por mi estilo de vida, pues soy deportista. Más allá de lo que indica un documento, la edad es cómo te sientes y cómo te ve la gente, porque conozco a muchas chicas de 20 y 25 años que parecen de 30 y 35 años, literalmente matadas, de cuerpo, cara... esas que van de juerga en juerga, tienen una vida desordenada y no hacen ejercicios. El deporte es vital y no solo para hacerlo cuando está llegando el verano.



En la televisión compartes con chicas de 20 años, ¿cómo te llevas con ella?

Sí, estoy al lado de chicas de 25 años, pero la gente dice que no se nota la diferencia, eso es halagador. Podría bajarme la edad porque dicen que parezco de 32, pero es mejor decir la verdad, nunca me quitaría los años. Las chicas con las que trabajo me dicen ‘te admiro’, y esperan que cuando tengan hijos y familia, puedan lucir como yo.



¿Las mujeres te admiran mucho?

Aunque las mujeres solemos ser muy envidiosas buscando la falla en otras, hay mucha solidaridad en el género femenino, también hay muchas que se identifican conmigo. Me halagan más los comentarios de mujeres que de los hombres.



¿Es cierto que eres ama de casa?

Claro, yo no tengo empleada. Cocino y atiendo a mis hijos y esposo y, además, trabajo. Y en la noche, nunca estoy cansada, no soy de las que les duele la cabeza, no pongo excusas ni mi esposo me las pone a mí. Cuando en la intimidad aparecen las excusas es porque algo malo está pasando y regularmente es una tercera persona. Pero nosotros siempre queremos, siempre hay ganas.



¿Están pendientes de los detalles?

Somos detallistas, suelo escribirle una carta, hacerle un dibujo y él siempre me regala flores. No me interesa si el detalle es costoso, las cosas simples tienen más valor que una joya. El alto precio de un regalo no es un termómetro del amor. Más importante es la forma cómo te lo entrega, con una mirada enamorada, con palabras salidas del corazón.



Hay mucha intensidad en tus palabras...

Soy como el café, bien intenso. He llegado a tomar 12 tazas al día, soy acelerada, rápida... pero ahora las bajé a 5 diarias, algo que me parece normal, pero bien cargadas. El café y el sexo tienen que ser bien intensos, si no, ahí nomás.



Colombiana cuenta que es deportista y lleva una vida de ama de casa al lado de su esposo, con quien tiene 20 años de relación. Asegura que nunca sale sola para evitar escándalos o chismes, pero no se considera ‘pisada’. Lucecita Ceballos afirma que va al gimnasio tres veces por semana para mantener su figura y piernas. Asegura que nunca sale sola para evitar escándalos o chismes, pero no se considera ‘pisada’. Lucecita Ceballos afirma que va al gimnasio tres veces por semana para mantener su figura y piernas.

Por eso lo pones en forma a tu esposo...

Ja, ja, ja... A él le gusta mucho el ejercicio, me encanta su cuerpo y todo de él. Sigo admirándolo, me lleva 12 años, pero desde que empezamos sabía que mi relación iba a durar, tengo ese instinto, me siento protegida, tiene los pies bien puestos en la tierra. Además, sé que no va a mirar a otro lado.



En estos seis meses que tu esposo no estaba contigo, ¿salías a divertirte?

No tengo amigos, sino muchas amistades en el trabajo, en los eventos y el quehacer diario. Por un tema laboral evito estar en escándalos, chismes y por eso no salgo sola. Una siempre se expone, por lo que nunca me encuentran en discotecas ni karaokes. Soy hogareña. Para mí no tiene sentido salir sin mi esposo, se presta a malentendidos.



¿Eres ‘pisada’?

No, soy juiciosa por convicción. Y él tampoco sale, siempre salimos juntos, es un trato y nos va superbién.



Y siendo tan sexy, ¿te han hecho propuestas indecentes?

Por ser artista siempre estamos expuestas a eso, pero siempre me hago respetar, ‘pongo el parche’ de inmediato. Sin embargo, en las redes sociales hay cada imprudente que escribe bobadas, no les hago caso y los bloqueo. Se la juegan, como en una lotería, pero siempre pierden.



¿Cuántas horas dedicas al día para mantener tus piernas?

Voy al gimnasio 3 veces por semana, por una hora y media. Antes iba más, pero el cuerpo tiene memoria genética y eso es suficiente. Una buena rutina para lucir muy bien es hacer actividad física, buena alimentación y un buen amor.