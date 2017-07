Lucecita Ceballos hace revelación sobre vida sexual con su esposo [VIDEO y FOTOS]

La modelo colombiana del programa "El Wasap de JB", Lucecita Ceballos, estuvo presente en el programa "La Noche es Mía". La actriz cómica dio detalles sobre su relación matrimonial que sorprendieron a más de uno.



Lucecita Ceballos reveló que él único hombre con el que estuvo en su vida es su esposo, la colombiana lo conoció a los 16 años y no estuvo con nadie más. Ante esta confesión, Xoana González, quien también estaba presente se cayo de espaldas.



"Mi esposo fue el primer hombre y hasta ahora...con él estoy desde los 16 años", dijo Lucecita Ceballos. Xoana González no entendía como eso era posible, "no puedo juntarme con una persona así", dijo la argentina.



Lucecita Ceballos conoció a su esposo a los 16 años. Ambos tienen juntos 21 años de matrimonio y dos hijos. La modelo se siente muy feliz al lado de quien también fue su manager. Mira el video aquí y la divertida reacción de Xoana González.

Xoana González se sorprendió con revelación de Lucecita.