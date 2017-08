Televisa: Lucero se muestra preocupada por su futuro en La Voz Kids

¡Problemas en Televisa! Luego de que la empresa enviara un comunicado para confirmar que Julión Álvarez ya no era contemplado para participar en el programa “La voz kids” y que la emisión volvería a iniciar las grabaciones de esta temporada, Lucero habló sobre el tema debido a que ella y Carlos Rivera también serían parte de este proyecto.

“Estamos a la espera. No sabemos cómo será el proceso o la decisión; si van a cambiar a todos los coaches o no. No puedo dar una declaración que no me han platicado”, dijo Lucero a diferentes reporteros antes de su viaje a Brasil.

Sin embargo, Lucero lamentó esta decisión. “Estaba quedando espectacular, era un programa verdaderamente espectacular. Qué lástima que se haya dado esto, yo siempre pienso que todo lo que sucede es para bien, todo lo que sucede es perfecto, cuando hay temas como en el caso de él, espero y deseamos todos lo que lo admiramos y lo queremos que se aclare lo más pronto posible y que pueda salir de esto”, expresó.

De la misma forma, Lucero confesó que ya había grabado un tema con Carlos Rivera y Julión Álvarez, pero ahora desconoce si ese trabajo se dará a conocer algún día.

Cabe señalar que Lucero se presentará el próximo 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno de Culiacán, con motivo de las fiestas patrias, sustituyendo al llamado “Rey de la Taquilla”, a quien le cancelaron su participación tras el conflicto legal que afronta.

“Le deseo que pueda aclarar todo lo más pronto posible. Es un tipazo y un artistazo, la gente lo adora. Se aclarará en el tiempo que tenga que ser y todo volverá a la normalidad. La gente lo va admirar, a querer y a segur siempre”, afirmó Lucero.