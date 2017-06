"Lucho Cuéllar es agresivo y enfermo", afirmó su expareja

Después de denunciar públicamente al cantante Lucho Cuéllar por agresión física y psicológica, Alejandra Villanueva arremetió contra el cumbiambero, quien deslizó que la joven habría mentido. Además, señaló que iniciará un proceso judicial.

Alejandra, Lucho Cuéllar se refirió a tus declaraciones en sus redes sociales y comentó que ‘todo caerá por su propio peso’...

Es tan ‘cara de palo’. Si no hubiera hecho nada y yo estuviera mintiendo, saldría a desmentir; pero él no lo hizo porque sabe que tengo las pruebas suficientes para demostrarlo. Lo peor es que hay personas que apoyan a un hombre agresivo y que está enfermo.

¿Qué piensas de su respuesta en redes sociales?



El karma existe, ojalá que cuando su hija crezca no encuentre a una persona que le haga lo mismo (agresión física y psicológica). Somos cinco mujeres (exparejas de Lucho Cuéllar) que lo han denunciado por agresión, no estamos locas ni queremos fama.

Cantante es acusado de agredir a su pareja de 19 años

¿Has pedido garantías para tu vida?



Sí... yo temo por mi integridad. Por eso, lo denunciaré.



¿Las amenazas continúan?



Después de hacer público todo esto ya no recibo amenazas, pero sigo asustada.



¿Hay posibilidad de que te retractes?



No, jamás, no hay forma. Él es un capítulo cerrado en mi vida.