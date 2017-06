El cantante de cumbia Lucho Cuéllar es acusado por su expareja, la joven de 19 años, Alejandra Villanueva, de agredirla física y psicológicamente. La iqueña contó su testimonio en el programa de Jazmín Pinedo, "Espectáculos".

"Me puse la botella, el pico de la botella roto acá y me dijo que me iba a matar, que él se iba a ir preso, pero que a mí me mataba", relata la joven entre lágrimas. Alejandra Villanueva mostró los chats donde Lucho Cuéllar la amenaza con matarla si es que no vuelve con él.

La joven vive un infierno desde que decidió terminar su relación con Lucho Cuéllar. En las grabaciones que muestra Alejandra Villanueva en el programa se muestra lo hostigante que puede llegar a ser el cantante.

"Si yo no corría el día de hoy yo no estaría viva, no estaría contando todo esto", relata la joven. Alejandra Villanueva rompe su silencio tras dos años de convivir con Lucho Cuéllar en Chimbote. Escucha su fuerte testimonio aquí.

Cantante es acusado de agredir a su pareja de 19 años



