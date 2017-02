Lucía de la Cruz busca amiste con Bartola [VIDEO]

Lucía de la Cruz comentó que desea volver a cantar con Bartola y, por ello, la ha invitado a celebrar sus 55 años en la música, el próximo domingo en la piscina ‘La pradera’, en Trapiche.

“Muchos salseros estarán acompañándome, pero le he cursado una invitación especial a Bartola para que también esté ese día conmigo. Hace 16 años que no conversamos, y aunque ella me denunció, no le guardo rencor. Ese juicio se archivó y me encantaría tenerla a mi lado, porque le sigo guardando mucho cariño y estima”, señala Lucía de la Cruz.



¿Has volteado la página?

Hace tiempo, es una historia vieja. Ahora solo quisiera abrazarla y cantar juntas. Además, espero ir en algún momento a su programa y recordar tantas anécdotas. (E.Castillo)