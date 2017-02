Lucía Oxenford: En la calle la amenazan con meterle "plomo" y ella hace esto [VIDEO y FOTOS]

La actriz Lucía Oxenford fue la más reciente entrevistada por el youtuber Alvaro Zagal Medina en su cuenta de YouTube, Zagaladas. Durante la entrevista que se dio en el carro de Lucía Oxenford, mientras conducía a encontrarse con sus fans para ir a un albergue de gatos y perros, un sujeto la amenazó con meterle "plomo".



La experiencia fue relatada por el youtuber Alvaro Zagal. "He experimentado que es estar con una figura pública todo el día. La verdad es que la han molestado muchísimo. Le han faltado mucho el respeto. Quiero pedirles que no lo hagan", dice el joven en su canal de YouTube.



"Ha pasado un carro y me ha dicho te "meto plomo" y yo le saque el dedo medio, le hice así", relata Lucía Oxenford, quien se muestra un poco afectada por las amenazas que recibe por ser un personaje público.

Alvaro Zagal continúo relatando la experiencia. "Sólo por ser ella por saber que es hija de dos actores, sabe que es ella y le dijo literal, se puso a nuestro lado y le dijo te voy a meter plomo. No lo hagan, se siente feo y se ve horrible", afirma el joven acompañado de Lucía Oxenford en su canal de YouTube.



El video finaliza con Lucía Oxenford pidiendo ayuda para el albergue que administra la señora Carmen en San Miguel. "La gente que quiera ayudar a los albergues escríbame a la página de Facebook", relata la joven actriz.



"Para ayudar a la señora Carmen que tiene un albergue lleno de perritos y gatitos y necesita de mucha ayuda en verdad", así finaliza Lucía Oxenford la entrevista con el joven youtuber.