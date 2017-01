Lucía Oxenford deja en ridículo a sujeto que le envió esta grosera imagen [VIDEO y FOTOS]

La actriz y modelo Lucía Oxenford decidió exponer a distintos sujetos que la acosan constantemente con mensajes ofensivos en su fan page. Incluso, uno de estos jóvenes le envió una amenaza sexual a la actriz porque ella se negaba a responderle.



El mensaje de Lucía Oxenford no se hizo esperar y decidió hacer una captura de los groseros mensajes con los que tienen que lidiar día a día. "Esto es un ejemplo de lo que recibo día a día, espero que ahora entiendan porque no respondo", escribió la actriz en su Facebook.



A pesar de que los mensajes son bastantes obscenos, Lucía Oxenford decidió no exponer los nombres de los acosadores, incluso el del "genio" que le envío una amenaza sexual como imagen a la modelo.



Lucía, tu Tío Trome te aconseja que los expongas nomas para que todos sepan la clase de personas que son.

La actriz tiene que lidiar con mensajes como este todos los días.

Al ver los mensajes publicados en el Facebook de Lucía Oxenford, sus seguidores se mostraron indignados contra los sujetos que la acosaban y le pidieron que exponga sus nombres.



Lucía Oxenford se refirió a este hecho con un mensaje bastante irónico en Facebook: "Gente linda, gracias por escribirme, pero dejen de quejarse y atacarme si los dejo en visto o no respondo sus mensajes, tampoco me manden biblias porque no las voy a leer. Tampoco se hagan mis patas haciéndose los que me conocen porque no es así, así como ustedes yo también tengo una vida", escribió.



La publicación en Facebook de Lucía Oxenford tiene mas de 977 me gusta. Tío Trome considera que todos lo que le dicen sobrada a Lucía por enviarle estas amenazas son unos recontra pavos y jamás tendrán éxito con alguna mujer si continúan así.