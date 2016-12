Lucía Oxenford publicó en Facebook una foto de sus cambios físicos a lo largo de sus 25 años. En el collage se observan imágenes de su niñez y también de su etapa actual.



Esto generó que usuarios en la red social Facebook le escribieran a Lucía Oxenford que se había realizado un cambio en la cara. A lo que la actriz comentó que sólo se había realizado una micropigmentación en las cejas.



"Solo me hice micropigmentación en las cejas, googlea si no sabes de que se trata. Segundo, todos de niños somos cachetones, crecí y me estiré. Y para finalizar, la nariz es mía desde que nací. Si no tienen fundamentos, mejor no hablen, porque eso es fácil, todos tenemos boca pero no todos saben usarla, saludos", le contestó Lucía Oxenford a la usuaria en Facebook.



Esta es la imagen que publicó la joven actriz en sus redes sociales. Esta es la imagen que publicó la joven actriz en sus redes sociales.

Micropigmentación. El consejo que le dio Lucía Oxenford a la usuaria en Facebook fue que google que es la micropigmentación, pues bien se trata de un tratamiento donde un “lápiz” pinta vello por vello el arco de la ceja, dando el efecto de unas cejas más gruesas y pronunciadas.



El tratamiento no es permanente y tardaría ocho meses o un año en desvanecerse. Sin duda, las bonitas cejas de Lucía Oxenford fueron sometidas a este tratamiento.



Lucía Oxenford utiliza las redes sociales todo el tiempo para comunicarse con sus fans, a quienes les ha prometido una pronta reunión entre ella y sus "Lucialovers".