Lucía Oxenford le responde a su hermana Juliana por acusar a su padre de abandono [VIDEO y FOTOS]

La actriz Lucía Oxenford conversó con Trome.pe sobre su carrera, la Producción de Espectáculos, sus padres y la relación con su media hermana, la periodista Juliana Oxenford. La joven de 26 años tiene claro que los problemas familiares no se deben ventilar en medios.



Lucía Oxenford estudia la carrera de Producción de Espectáculos en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. La joven considera que su vida esta entre Perú y Argentina. "Siempre tuve ideas para hacer nuevos espectáculos, pero sentía que necesitaba algo más solido para poder crearlos. Hacer un espectáculo no es fácil, en la carrera universitaria llevo desde Relaciones Públicas, Publicidad, Comercialización hasta Dirección de Teatro, es muy completo", relata la actriz a Trome. pe



Lucía Oxenford explica que estudia esta carrera en Argentina porque no existe en Perú. "Respecto a artes dramáticas, Argentina siempre estuvo mas avanzada, lo puedes ver hasta en la calle. Me encantaría que Perú llegue a tener una movida cultural como la que hay acá, dar mas opciones de estudio para la gente que quiere dedicarse al arte", cuenta la joven de 26 años.



Sobre la relación con sus padres, Lucía Oxenford cuenta que sus padres la apoyaron porque no la veían cómoda en Lima y que está muy agradecida por la oportunidad que le dieron. " Somos como 3 amigos, mucha gente me escribe diciéndome que les encantaría tener una relación como la nuestra", explica la actriz.



Trome.pe le preguntó a Lucía Oxenford cómo se sentía con respecto a las declaraciones de su media hermana, Juliana Oxenford, quien acusó a su padre, el actor Marcelo Oxenford, de abandono. "Nunca vi la necesidad de hablar mal de mi familia en medios públicos, me parece algo totalmente innecesario. Yo nunca hablo de la relación que tengo con ella, así sea mala o buena. A las finales es mi familia y le deseo lo mejor, tanto para ella como para mi sobrina", indicó la joven.



Lucía Oxenford considera que los problemas familiares se arreglan en casa. "Todos tenemos problemas, pero estos se arreglan en 4 paredes, no con un micro o sentada en un programa, a menos que tengas la necesidad de que todos te escuchen y te miren", indicó la actriz sobre las declaraciones de Juliana Oxenford.



La actriz tiene un mensaje claro para aquellos que han opinado en redes sociales sobre las declaraciones de Juliana Oxenford. "No tendrían porque dárselas de opinologos, los temas familiares se quedan en familia y nadie tiene porque meterse, menos cuando no saben lo que en verdad paso", explica Lucía Oxenford.



Lucía Oxenford es muy querida en redes sociales debido a los videos humorísticos que publica. "Los videos que yo hago son sobre mis problemas y mi manera de pensar ante ciertos temas. La gente se divierte, lo sé por los comentarios que me escriben y los miles de mensajes que me mandan. Soy una mujer fuerte y bastante honesta, no necesito echarle la culpa a terceros, eso esta de más", afirma la actriz, quien es seguida por 200.069 personas en Facebook.



Lucía Oxenford está enfocada en su carrera y sueña con tener una productora. "Quiero aprender mucho acá y viajar a Perú a compartir lo que aprendí. También tengo planes de poner un albergue de animales, espero que alguna municipalidad me de una mano para que este sueño se cumpla mas rápido", cuenta la actriz.