Lucía Oxenford se divierte de lo lindo con su papá tras enfrentamiento con su hermana Juliana Oxenford [VIDEO]

¿Saca cachita? Lucía Oxenford compartió un divertido video disfrutando de lo lindo junto a su padre Marcelo Oxenford. La joven actriz subió el video a su cuenta Facebook con la descripción "Definitivamente tengo el papá mas divertido del mundo".

Lucía Oxenford subió el video en sus redes sociales públicas luego del fuerte enfrentamiento en medios que sostuvo con su hermana Juliana Oxenford. La hija menor de Marcelo Oxenford se mostró muy sorprendida al ver que su hermana compartió algo privado en un medio de comunicación.

"Nunca vi la necesidad de hablar mal de mi familia en medios públicos, me parece algo totalmente innecesario. Yo nunca hablo de la relación que tengo con ella, así sea mala o buena. A las finales es mi familia y le deseo lo mejor, tanto para ella como para mi sobrina", dijo Lucía Oxenford.

Ahora, Lucía Oxenford comparte este divertido video donde muestra a Marcelo Oxenford pasándola bien. El actor baila al ritmo de la música mientras se escucha a su hija reírse. La publicación tiene más de 800 me gusta y ha sido reproducido 11822 veces.

La polémica inició después que Juliana Oxenford declarara que se sintió abandonada por Marcelo Oxenford y que la relación que ambos tienen es espantosa. "Tengo un sentimiento muy arraigado de abandono. Me dejó mi padre, se murió mi novio y me separé del papá de mi niña. Es una de las razones por las que temo que mi hija crezca y se vaya"



Ante esto, Marcelo Oxenford mostró su molestia e indignación. El actor aclaró que nunca abandonó a Juliana Oxenford y que siempre estuvo para ella cuando lo necesitó.

“Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado", dijo Marcelo Oxenford a Trome.pe

Juliana Oxenford declaró a Trome.pe que ella no quiso causar polémica con sus declaraciones y que se mostró completamente sincera en la entrevista que dio. Lamentablemente, se involucraron a terceras personas. Por esta razón no volverá a tocar el tema públicamente.

