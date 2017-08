Lucía Oxenford le responde a su hermana Juliana por Twitter  ¿Yvonne Frayssinet  la apoya?  [VIDEO y FOTOS]

La división entre Juliana Oxenford y Lucía Oxenford es cada vez más notoria. Esta vez fue la actriz de 26 años quien utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a su media hermana. El tuit fue publicado a las pocas horas de que la periodista utilizara la mencionada red social para reafirmarse en sus respuestas contra su padre, el actor Marcelo Oxenford.



La estudiante de Producción de Espectáculos utilizó Twitter para responderle a Juliana Oxenford. "Frase vieja y muy usada. No me voy a pelear, ya dije lo que tenia que decir. PELEATE SOLA, con el mundo, como siempre", escribió Lucía Oxenford.



La actriz Yvonne Frayssinet le dio me gusta a la frase de la joven de 26 años en Twitter. Lo que daría a entender que apoya y suscribe las expresiones de su hija Lucía Oxenford. A pesar de que intenta mantenerse al margen, la estudiante de Producción de Espectáculos decidió utilizar su la mencionada red social para responder.

Como se recuerda, Juliana Oxenford utilizó su Twitter para escribir una fulminante frase tras la respuesta del actor Marcelo Oxenford y de su media hermana, la actriz Lucía Oxenford. "Cada vez que me pregunten algo responderé con la claridad que me caracteriza. Soy de las que viven de su trabajo, no necesito de escándalos", escribió la periodista en Twitter.



El sábado 12 de agosto, Juliana Oxenford fue entrevistada por un periodista del diario Trome. En este intercambio de palabras, la periodista reveló que su padre la dejó y que tiene una relación espantosa con él.



La respuesta de Marcelo Oxenford no se hizo esperar. “Lo que me indigna es que mi hija diga que la abandoné. Jamás la abandoné ¡Nunca! Si bien no la ayudé con plata, porque ella trabajaba, la apoyé mucho con afecto. Cuando ella me necesitó, y se sintió mal, yo estuve a su lado", dijo el actor a Trome. pe.



