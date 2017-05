Luciana Fuster: Conoce al chico reality que le robó el corazón a modelo [VIDEO y FOTOS]

La modelo Luciana Fuster confirmó los rumores que la relacionan sentimentalmente con el integrante del reality Combate, Austin Palao. "Me siento muy feliz, yo les dije que si había algo les iba a decir", reveló la joven a una reportera del programa "Amor, amor, amor".

Los rumores se hicieron fuertes tras un video en el que se ve a Luciana Fuster junto a Austin Palao. El joven le cogía la mano a la modelo y ella sonreía.

Luciana Fuster dice que conoce al joven hace mucho tiempo. Es posible porque ambos se dedican al modelaje y son muy cercanos a chicos realities. Austin Palao no quiso confirmar nada porque esperaba que la modelo se pronuncie sobre el tema.



Probablemente Austin Palao también conquistó a Luciana Fuster con sus pasos de baile y su voz ya que es integrante de la boyband Four Me, a la cual también pertenece el chico reality Emilio Jaime. La joven se encuentra muy feliz con esta relación pues ya era amiga del modelo.

Activación #DKNY 💘 #MichaelKors #ErmenegildoZegna con mi @austinpalaoc Una publicación compartida de MISS TEEN INTERNATIONAL 16-17👑 (@lucianafusterg) el 26 de Ago de 2016 a la(s) 7:20 PDT