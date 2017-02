Luciana Fuster: Chica le dice que no actúa bien y  ella reacciona así [VIDEO y FOTOS]

La modelo Luciana Fuster interpretó un corto papel en la novela 'Ven Baila Quinceañera', el video de su participación fue publicado por la joven en su cuenta de Instagram. Fuster le escribió a sus seguidores que se sentía muy nerviosa por su primer papel en televisión.



Una de sus seguidores aprovechó para decirle que no actuaba bien, Luciana Fuster respondió a la altura de la situación burlándose de ella misma. Toma por hater, sobrina.



"Por eso (los nervios) no actuaste bien, estabas muy tensa", le escribió una usuaria de Instagram. Luciana Fuster respondió que no actúo bien porque "obvio no es actriz".

Waaaa que rocheeee!! Que mandada Antonella por Dios!!!! 😂😂 Jajajajajaja nueva experiencia, primera vez en mi vida que actué 🙈🎥 #VBQtodoporlafama Una publicación compartida de MISS TEEN INTERNATIONAL 2016 👑 (@lucianafusterg) el 15 de Feb de 2017 a la(s) 9:43 PST

La modelo participó de la novela Ven Baila Quinceañera y esta fue una de las críticas que recibió.

La participante de Esto es Guerra Luciana Fuster ingresó a la telenovela 'Ven, baila, quinceañera' con un picante personaje. La joven modelo interpretó a 'Antonella', un sensual chica que intentará seducir a 'Gael' (Jerónimo Bosia).



En el último episodio de 'Ven, baila, quinceañera', 'Johnny' y los demás chicos de la serie se irán de parranda a una discoteca. En medio de la fiesta 'Gael' cruzó miradas con la guapa 'Antonella'.



Pero no todo quedó allí. 'Antonella' estaba dispuesta a conseguir 'algo más' del joven argentino por lo que se acercó a conversar con él y coquetearle. Esto fue lo que sucedió con Luciana Fuster en la novela.