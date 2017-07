Luciana Fuster sobre Ivana Yturbe: "Nunca hemos sido amigas, solo conocidas" [VIDEO y FOTOS]

La modelo Luciana Fuster derrocha belleza y ternura frente a pantallas, pero a sus cortos 18 años ha tenido que lidiar con la presión mediática tras ser vinculada con el delantero de la selección peruana Paolo Guerrero, y por su controvertida enemistad con Ivana Yturbe, que al parecer sería por Mario Irivarren.



Luciana Fuster asegura que prefiere hacer oídos sordos a las especulaciones, pero aclara que no le gustan los futbolistas y que jamás se metería en una relación sentimental.



Ganaste tu primer concurso de belleza a los 13 años y trabajas desde esa edad...

De hecho que me siento orgullosa de mí misma, porque a los 13 años gané el concurso y desde ahí vengo trabajando en desfiles y haciendo fotos para publicidad.



¿Te incomoda que califiquen como ‘huecas’ a las modelos?

Tener una carrera es fundamental, es la base de todo, porque la televisión no es para siempre, solo es un pasatiempo. Para estar en ‘Combate’ he tenido que cuadrar mis horarios, porque estudio por las mañanas. Estoy en tercer ciclo de Comunicación y Marketing.



¿La fama te ha mareado, te has sentido una diva por estar en televisión?

Para nada. Soy tranquila y supersencilla. Me gusta que todo sea a base de mi esfuerzo.



Tu ingreso a ‘Combate’ sigue dando que hablar...

Hace un tiempo ya tenía la propuesta y no la había podido tomar por otros motivos, pero ahora estoy feliz de estar en el programa y seguir sumando experiencias.



¿Te consideras una mujer de carácter fuerte, de armas tomar?

Sí. Cuando hay algo que no me parece, me pongo fuerte y no me quedo callada ni de brazos cruzados. Se me sale el barrio, pero lisurienta no soy. Cuando me buscan, me encuentran.



¿Cómo es la convivencia con Ivana en ‘Combate’?

No tengo ningún problema con nadie, si alguien tiene un problema, no soy yo. Conocí a Ivana hace dos años, cuando recién entré a la televisión. Nunca hemos sido amigas, solo conocidas, pero ya aclaró que no tengo nada que ver en sus temas.



¿Te molesta que especulen que te habrías metido en su relación (con Mario)?

Claro, a cualquier mujer le incomoda ese tema, más aún si es un invento y yo sé que no he hecho nada.



Has estado muy expuesta a los medios porque también te han vinculado con Paolo Guerrero...

Espero que pase todo, siempre he dicho que la única verdad es la que saldrá de mi casa. Eso (vinculación con Guerrero) fue a inicios de año, las personas que me conocen saben que nunca tuve nada que ver en ese tema.



Entonces, ¿nada con los futbolistas?

No son mi tipo. Me voy más por el lado de los chicos tranquilos. No estaba buscando nada...



Pero llegó el amor sin querer, porque apareció Austin Palao...

Ja, ja, ja. Sí. Un poquito... pero ojo, no estoy con él, estamos saliendo, lo conozco hace tres años y tenemos un montón de amigos en común. Empezamos a salir y nació un ‘feeling’ diferente.



Si aún no son enamorados, ¿se podría decir que son ‘amigos exclusivos’?

No sé si exclusivos, pero la estamos pasando bien.



¿Es complicado conquistar el corazón de Luciana Fuster?

Un poquito. Hay que hacer magia, porque en realidad me gustan los chicos tranquilos, detallistas, pero también me fijo en lo físico. Me gusta que sean chicos responsables y con metas. Austin es tranquilo, sencillo, nos gustan las mismas cosas y nos vamos de paseo con la familia. Tengo una buena imagen de él, no es un ‘pillín’.

¿Eres celosa con él?

No. Cada uno respeta su espacio. Hombres como Austin, quedan pocos. Busco el significado de la palabra leal en el diccionario y el significado es Austin.



Anteriormente comentaste que nunca te habías enamorado. ¿Austin es tu primer amor?

Por ahorita no hay amor. Estamos yendo paso a paso, tranquilos y felices.



¿Te han hecho una propuesta indecente?

Nada de eso. Felizmente nunca me ha tocado un desubicado, sino lo mando a volar.



¿Perdonarías un engaño?

No, porque si alguien me falla es porque no se siente completo conmigo. Si te es infiel es porque encontró algo en otra persona.

¿Algún hombre adinerado te ha querido cortejar o invitar a salir?

No, pero hay chicas a quienes les gusta eso, pero hay otras que no y me incluyo. Primero me quedo pobre antes que algún hombre me mantenga. No me gusta ese tipo de vida, el dinero y la comodidad no es sinónimo de felicidad. No soy una mujer interesada.



¿Cómo te ves en algunos años?

Me gustaría ser conductora, me encantaría tener un programa propio. Creo que estoy avanzando paso a paso.