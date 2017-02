Luciana Fuster: Así luce modelo sin una gota de maquillaje [VIDEO y FOTOS]

La modelo y participante del reality Esto es Guerra, Luciana Fuster, publicó en su cuenta de Instagram imágenes en las que aparece sin una gota de maquillaje y con un look súper deportivo.



En las dos imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, Luciana Fuster luce sonriente y con el rostro totalmente limpio de maquillaje. A la participante del reality Esto es Guerra se le va más guapa aún al natural.



Luciana Fuster tiene muchas fotos en el gimnasio porque su vida como modelo y ahora como participante del reality Esto es Guerra la hace tener que ejercitarse constantemente. La joven de 18 años se ha ganado rápidamente el cariño de muchos.

Una mezcla de @adidaspe + @adidasoriginals y a bailaaarr 🔥😍🔝 #girl #fitness #dance #love #salsa #vamospormás Una foto publicada por MISS TEEN INTERNATIONAL 2016 👑 (@lucianafusterg) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 8:59 PST

Durante las primeras semanas de este año Luciana Fuster fue relacionada con el futbolista Paolo Guerrero. Ante las insistentes preguntas de los periodistas, la joven participante de Esto es Guerra dio una respuesta digna de aplausos.



“Yo vine aquí a hablar sobre (la sección) ‘Un día con Luciana’ pero, bueno, voy a aclarar que no necesito de nadie. Tengo un nombre (ganado). Desde los 14 años, si bien no era conocida en TV, sí en el mundo de las pasarelas y las fotos. Creo que tengo un nombre: soy Luciana Fuster. No soy la de tal u otra cosa. No necesito de un hombre para ser alguien”, indicó aquella vez Luciana Fuster, actual participante de Esto es Guerra.



Luciana Fuster hizo su ingreso al reality Esto es Guerra ayer, la joven se mostró preparada para competir y dar lo mejor de sí ¡Buena suerte, Luciana!