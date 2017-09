Luciana Fuster se vengó de Ivana Yturbe por hacerla llorar en Combate de esta forma [VIDEO]

Dicen que la venganza es dulce. Y de eso da fe Luciana Fuster. Después que Ivana Yturbe la hiciera llorar por su inesperado cambio de equipo en Combate, la modelo tuvo la oportunidad perfecta para desquitarse.

Recordemos que Ivana Yturbe estaba en el equipo Rojo, pero decidió cambiar al Verde. Antes de informar su decisión, la joven soltó esto: "Desde que vi Combate y desde la primera vez que pisé el set siempre fui Rojo. Pero como siempre hago lo que quiero, me voy al equipo Verde".

Esta frase no fue de agrado para sus nuevos compañeros de equipo, quienes no la recibieron de la mejor forma. Pero eso no fue todo. Como su contrincante en Combate es Luciana Fuster, la modelo pasó automáticamente al equipo contrario.

Esto hizo llorar a Luciana Fuster, quien lamentó que por la decisión de una tercera persona ella se viera perjudicada. "Por la decisión de una tercera persona tenga que perjudicarme. Yo creo que si no se sintió cómoda en el equipo Rojo por lo que dijo de que 'ella habla con el dueño del circo y no con los payasos' no sé qué tan cómoda se sienta en el otro lado", dijo entre lágrimas la modelo.

Ivana Yturbe pasa al equipo Rojo

Ahora, se le presentó la oportunidad perfecta a Luciana Fuster para descargar su ira contra Ivana Yturbe. En la primera competición que ambas tuvieron en Combate tras cambiar de equipos, la modelo le ganó a la ex (o actual) de Mario Irivarren.

Las jóvenes tenían que adivinar el nombre y letra de una canción que la producción les reproducía al revés. La primera en tocar el botón fue Luciana Fuster. Rápidamente, la modelo cantó la canción y ganó el punto para su equipo en Combate.

Por ganar el juego, Luciana Fuster podía tirarle un tortazo en la cara a Ivana Yturbe. Esto, fue tomado por sus compañeros como la revancha tras haber sido cambiada, sin desearlo, de equipo Verde al Rojo.

Ivana Yturbe no tenía la vincha puesta, así que tuvo que amarrar su cabello para evitar que se ensucie con la crema. Luciana Fuster disfrutó hasta el último momento antes de tirarle el tortazo, y cuando lo hizo, batió varias veces el plato en su rostro.

Luciana Fuster en Combate

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.