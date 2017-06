El cantante de música criolla Luis Abanto Morales falleció este miércoles a los 93 años. Era conocido en todo el Perú como el autor del tema 'Cholo Soy' pero existe una historia detrás que muchos no conocen y puede interesarte. Es sobre Luis Abanto Morales y la autoría del tema que lo hizo famoso.

En reiteradas entrevistas, Luis Abanto Morales ha confesado que la letra del 'Cholo Soy' no le pertenece y que, en realidad, acomodó el texto de un poema argentino de nombre 'No me compadezcas'. No obstante, no siempre fue así.

La letra de 'Cholo soy' pertenece al poeta argentino Boris Elkin. No obstante, la música sí es de autoría completa del gran Luis Abanto Morales, lo que lo hace de alguna forma compositor de la canción.

Esta aclaración se realizó muchos años después. Inicialmente, Luis Abanto Morales promocionaba el 'Cholo Soy' como suyo e incluso participó de un concurso de canto con dicho tema.

Luis Abanto Morales murió a los 93 años

Luis Abanto Morales participó en el Tercer Festival de Sullana que se llevó a cabo del 4 al 7 de enero de 1973 y obtuvo el tercer puesto con el tema 'Cholo Soy'.

Si bien se promocionó por meses como autor del éxito 'Cholo Soy', el 13 de julio de 1973, Luis Abanto Morales tuvo que hacer una aclaración: la letra no era suya. Desde aquella fecha, siempre lo mencionaba en cada entrevista. Estos detalles fueron divulgados en el blog Folklore Perú.

"Le puse música y le hice varios ajustes al texto. Luego de un tiempo, el Gaucho, riendo, me dijo: 'Che, tendré que aprenderlo de nuevo'", reveló Luis Abanto Morales en una entrevista a El Comercio.



Ahora, la letra de 'Cholo soy':

Cholo soy

¡y no me compadezcas!

que esas son monedas

que no valen nada

y que dan los blancos

como quien da plata

Nosotros los cholos

no pedimos nada

pues faltando todo

todo nos alcanza

Déjame en la puna

vivir a mis anchas

trepar por los cerros

detrás de mis cabras

arando la tierra

tejiendo unos ponchos

pastando mis llamas

y echar a los vientos

la voz de mi quena

dices que soy triste

que quieres que haga

no dicen ustedes

que el cholo sin alma

y que es como piedra

sin voz sin palabra

y llora por dentro

sin mostrar las lágrimas

acaso no fueron los blancos

venidos de España

que nos dieron muerte

por oro y por plata

no hubo un tal Pizarro

que mato a Atahualpa

tras muchas promesas

bonitas y falsas