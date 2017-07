Luis Fonsi y Daddy Yankee rechazan versión de 'Despacito' que usa Nicolás Maduro en Venezuela

Luis Fonsi y Daddy Yankee siguen cosechando éxito planetario con 'Despacito', pero esto no significa que la popularidad de su tema musical no les genere problemas como el que los ha hecho reaccionar de forma airada a través de sus cuentas de Instagram.

Este lunes, Luis Fonsi y Daddy Yankee mostraron su molestia porque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha utilizado 'Despacito' como melodía para impulsar la Asamblea Constituyente con la que dejarían de lado a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

"En ningún momento se me ha consultado, ni yo he autorizado el cambio de la letra de Despacito para fines políticos, mucho menos en la deplorable situación que vive un país al que quiero tanto como es. Mi música es para todos aquellos que quieran escucharla y disfrutarla, no para usarla como propaganda que intenta manipular la voluntad de un pueblo que está pidiendo a gritos su libertad y un mejor futuro", escribió con notoria molestia Luis Fonsi en Instagram sobre el uso de 'Despacito' por parte del equipo de propaganda de Nicolás Maduro.

Por su parte, Daddy Yankee no dejó de manifestarse en un tono más airado todavía sobre Nicolás Maduro y su gobierno: "¿Qué se puede esperar? de una persona que le ha robado tantas vidas a jóvenes soñadores y a un pueblo que lo que busca es un mejor futuro para sus hijos. Que te apropies ilegalmente de una canción (Despacito), no se compara con el crimen que cometes y has cometido en Venezuela. Es una burla, no tan solo para mis hermanos venezolanos, sino para el mundo entero su régimen dictatorial."

Luis Fonsi y Daddy Yankee reiteraron de esta manera su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro que se enfrenta desde hace meses a continuas movilizaciones por parte de la población venezolana que buscar su salida del poder.