Luis Fonsi regresa a Lima para cantar 'Despacito' [VIDEO]

¡Vuelve con el éxito del momento! El cantante portorriqueño Luis Fonsi regresa al Perú para brindar un vibrante concierto este 4 de Octubre en el Jockey Club del Perú, como parte de su gira 'Love + Dance World Tour'.

Consagrado como uno de los cantantes más populares en la actualidad gracias a su éxito mundial 'Despacito', que interpreta con Daddy Yankee y Justin Bieber, en su versión remix; Luis Fonsi vuelve para deleite de sus fans peruanos.

Las entradas para ver a Luis Fonsi en vivo saldrán a la venta desde este viernes 11 de agosto en los módulos de Teleticket de Wong y Metro. Habrá un descuento especial con Tarjetas Cencosud.

Luis Fonsi regresa a Lima para cantar 'Despacito'

'Despacito' se convirtió el pasado viernes en el video más reproducido en la historia de YouTube, superando los 3000 millones de visitas. El récord lo mantenía 'See you Again', tema de la banda sonora de 'Rápidos y Furiosos 7' con 2.993 millones.

'Despacito' se ha mantenido durante 12 semanas en el primer lugar del ranking Billboard mundial, convirtiéndose en la primera canción en español en alcanzar dicha posición desde la "Macarena" en 1996.