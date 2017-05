Honestidad brutal. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi fue consultado por el rotundo éxito de 'Despacito' y no adivinas lo que respondió. En una entrevista con 'Forbes', el también intérprete de 'Quién te dijo eso' intentó explicar el fenómeno de 'Despacito' pero no supo qué decir.



"Siempre me preguntan ¿qué tiene esta canción? ¿Por qué la gente se conecta con ella? ¿Especialmente si no hablan español? Sinceramente no lo sé, y eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta de la música", dijo Fonsi, de 39 años.



El cantante, que hace poco estuvo en medio de la tormenta tras revivirse la historia con su ex esposa Adamari López, explicó que para 'Despacito' fusionó estilos, mezclando su pop tradicional con ritmos latinos.



"Es una canción pegadiza, es una gran colaboración con Daddy Yankee, y tiene el equilibrio perfecto entre todos esos mundos diferentes. La gente que escucha reguetón ama la canción. La gente que escucha música pop ama la canción, y cubrimos todas las bases", agregó.



Asimismo, afirmó que siempre supo que 'Despacito' "era una canción poderosa que tenía todos los ingredientes para ser una canción pegadiza, pero nunca pensamos que se convertiría en esto".



Fonsi esperará un tiempo para lanzar su segundo sencillo.