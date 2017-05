Luis Fonsi se presentó en Showmatch y argentinos le sacaron memes por cantar 'Despacito' sin Daddy Yankee [VIDEO y FOTOS]

Luis Fonsi causó gran alboroto durante su presentación en el programa de Marcelo Tinelli. El cantante puertorriqueño interpretó su famosa canción 'Despacito' en solitario, por lo que tuvo problemas para cantar la parte de Daddy Yankee y aunque todos lo aplaudieron, en las redes sociales no tardaron en burlarse de él por quedarse sin aire.



Marcelo Tinelli agradeció a Luis Fonsi por estar en su programa ahora como toda una estrella mundial y le pidió que cantara otra de sus famosas canciones 'Yo no me doy por vencido' a lo que el puertorriqueño accedió.

Luis Fonsi rápidamente se convirtió en tendencia en las redes sociales de Argentina donde los usuarios además de aplaudir su presentación, le sacaron graciosos memes.

Luis fonsi cantó despacito y cuando le pidieron que cante otra volvió a cantar despacito ese tema es el di lo tuyo bart de luis fonsi — PEPE ARGENTO (@soyunargento) 30 de mayo de 2017

Luis fonsi cuando ustedes lo bardean por no tener otros temas pic.twitter.com/H0EGZVouTl — Aryton (@ayrton1697) 30 de mayo de 2017

el recital de luis fonsi en el luna park debe ser tipo despacito ft daddy yankee despacito remix yo no me doy por vencido despacito acapella — kermes (@_kermesse) 30 de mayo de 2017