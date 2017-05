'Yo Soy': Así fue la presentación de Luis Miguel en el programa [VIDEO]

¡El amor se hizo presente en 'Yo Soy'! Jesús Aguirre realizó una sentimental interpretación de '1+1 2 enamorados' de Luis Miguel para deleitar a todo el público.



La presentación de Luis Miguel de 'Yo Soy' fue plana y no mostraba mucha actitud. Por su parte, el jurado también lo manifestó a través del productor del programa, Ricardo Morán.



"A mí me ha parecido una presentación correcta y no un gran presentación. Te siento bajo de actitud. El timbre de voz aparece un poco más en los graves... me ha parecido correcto pero no mejor que la anterior", manifestó Ricardo Morán sobre la presentación de Luis Miguel en 'Yo Soy'.



'Yo Soy' llega a todos los hogares del Perú por la señal de Latina de lunes a sábado a las 9 p.m. La final estará más que emocionante. ¿Quién será el ganador de esta temporada?