Luisito Caycho habla sobre accidente: "Mi mayor temor es no volver a caminar"

‘Tengo miedo de no volver a caminar’, expresó con la voz entrecortada Luisito Caycho, luego de sufrir un accidente automovilístico, el último sábado en el distrito de Ventanilla.

“Tengo un hematoma en la cabeza, náuseas, mareos y estuve sangrando por la boca. No me puedo mover ni caminar. Creo que me van a intervenir (operar), tengo mucho miedo, mi mayor temor es no poder volver a caminar. Solo siento mi pierna izquierda, la mitad de mi cuerpo no reacciona”, manifestó Luisito Caycho, quien está internado en una conocida clínica de Lince.



¿La persona que te atropelló se está haciendo responsable?



Mi abogado, junto a la policía, están haciendo las investigaciones del caso para continuar con el proceso legal. Actualmente no se está haciendo responsable.