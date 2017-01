Soy Luna: ¿Karol Sevilla aceptaría ser enamorada de un fan? Ella misma responde [VIDEO]

Karol Sevilla, mejor conocida como Luna Valente de la serie de Disney 'Soy Luna', no solo es una joven actriz sino también una activa youtuber. La mexicana comparte videos en su canal de diferentes temas que le interesan a sus fanáticos.

En el último video de YouTube, la protagonista de Soy Luna decidió dedicarlo a responder todas las preguntas que sus fanáticos le hicieron. En más de 11 minutos, Karol Sevilla cuenta muchos datos que sus seguidores siempre han querido saber sobre ella.

Una de las preguntas más interesantes que decidió responder la protagonista de 'Soy Luna' es si aceptaría salir o ser enamorada de un fanático suyo. Karol Sevilla se mostró muy sorprendida pero decidió responder.

"Yo creo que esas cosas no se dicen como que sí o no, sinceramente se dan y no es algo que se planeen así que no se sabe si saldría o no. Tal vez sí, tal vez no. Uno nunca sabe. Por lo loca que soy yo creo que sí, no sé", declaró Karol Sevilla en su cuenta de Youtube.

Incluso la protagonista de 'Soy Luna' manifestó que sus seguidores masculinos llamados 'karolistos la conocen mejor que su propia madre y que ellos podrían tener una idea de la respuesta.

Sobre el estreno de la segunda temporada de 'Soy Luna', Karol Sevilla dijo que su personaje se mostrará totalmente diferente pues ha madurado.

"Luna va a ser una chica totalmente diferente de lo que fue en la primera temporada. Va a cambiar muchísimo y está en busca de un secreto", añadió Karol Sevilla.

