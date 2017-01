Macarena Gastaldo: "Con qué cara voy a hablar de un país que me da de comer"

La exintegrante de ‘Combate’, la argentina Macarena Gastaldo, desmintió que se haya referido mal de los peruanos en un audio, tal como lo afirmó el pintoresco personaje Antonio Tafur.

“Hay un audio, donde ella no se expresa de una manera muy feliz de nosotros. Los que la conocemos sabemos la clase de persona que es”, manifestó Tafur sobre Macarena Gastaldo en ‘Espectáculos’.

Macarena, Tafur aseguró que te expresaste mal de los peruanos...



Es falso, le están dando pantalla a un ‘don nadie’. La gente me conoce cómo soy, sabe cómo es la Macarena chistosa y graciosa. Esa persona (Tafur) está dañando mi imagen, porque está diciendo cosas que no son ciertas.

¿Por qué crees que habla así?



Antonio fue mi amigo, era como mi hermano, tuvimos conversaciones privadas, pero jamás fui ni soy racista. Con qué cara voy a hablar de un país que me da de comer, no hay forma. Antonio era un conchudo, vivía en mi casa y no pagaba ni un sol, ni para la comida me daba.

¿Qué vas a hacer?



Estoy tomando acciones legales y ya se van a enterar.



En ‘Espectáculos’ se dejó entrever que te referiste mal de Renzo Costa...



No es para Renzo Costa (el comentario que hace en el audio). Antonio está asociando a Renzo por un ‘ampay’ que me sacaron con él saliendo de una discoteca.

ARREPENTIDA



Por otro lado, el abogado de Julieta Rodríguez, Raúl Verano, señaló que la modelo desea volver a Perú.



“A Julieta Rodríguez se le canceló la residencia por unas contradicciones domiciliarias en la declaración jurada, pero lo vamos a corregir para que tenga total libertad de retornar al país. Ella desea volver, porque siente que Perú es su hogar”, indicó el letrado.

Por su parte, la madre de Julieta Rodríguez, Patricia Ferrero, agregó que la modelo ya pagó por su error.



“Es joven y no midió sus palabras. No está bien, pero creo que ya lo pagó con creces”, mencionó.