Macarena Vélez hace fuerte acusación contra Ximena Hoyos por no pagarle sandalias [FOTO]

Un nuevo enfrentamiento ha nacido en el mundo de Chollywood. Dos jovencitas están en pie de guerra por un par de sandalias. Sí, así como lo lees amigo Trome. Aquí te contamos al detalle todo lo que pasó.

A través de sus redes sociales, Macarena Vélez, participante de Combate Comando, arremetió contra la excombatiente Ximena Hoyos por no devolverle un par de sandalias que le dio hace un par de meses.

"Yo recién empecé hace 5 meses con mi negocio de calzados y gracias a Dios y a ustedes el negocio va creciendo porque estoy teniendo bastante acogida y eso me da mucha felicidad. Por otro lado, existe una señorita llamada Ximena Hoyos, que estuvo en el medio un tiempo y de la mejor onda le di unas sandalias de marca, eso fue hace dos meses y hasta el día de hoy no me da razón de ellas" cuenta Macarena Vélez en el extenso mensaje que compartió en Instagram.

Pero no todo queda ahí, Macarena Vélez manifiesta que intentó comunicarse con Ximena Hoyos por todos los medios posibles para que devuelva las sandalias o las pague pero hasta ahora, la actriz la ignora.

"Ya vengo unas tres semanas tratando de comunicarme con ella y me ignora, no me contesta el celular y cuando llamo de otro número y sabe que soy yo, me corta. Es una pena toparse en el camino con gente así y qué mal ejemplo de su parte. Espero que con esto dé la cara y se responsabilice porque es mi trabajo y lo vengo realizando con mucho amor y dedicación y no es justo que se comporte así conmigo", puntualizó Macarena Vélez en su red social.

Incluso Bruno Agostini también se pronunció ante este tema y defendió a Macarena Vélez ante los comentarios negativos que recibió la combatiente en redes sociales calificándola de 'ridícula' por exigir unas sandalias de regreso.

"Les voy a responder a todos los que escriben tonterias aquí. Primer punto no es el valor si son 20 soles 200 soles o 2000, son las maneras de como se hacen las cosas, si quedaron en algo se debe de cumplir. Y si Macarena ha llegado al punto de publicarlo es porque la señorita se estará escondiendo y es la única manera de que se de cuenta de que esta haciendo las cosas para el c..., osea mal!", dijo Bruno Agostini entre los comentarios de Instagram.

