'Solo una madre': El apasionado beso de Milett Figueroa en la serie [VIDEOS]

El nuevo episodio de 'Solo una madre' inicia con Boris y Selena en un parque. Boris (Giovanni Arce) arranca una flor para dársela a Selena (Milett Figueroa) para que ella pueda sonreír.



"Tú también tienes que sonreír, Boris", le dice Selena (Milett Figueroa) a Boris (Giovanni Arce). El joven solo responde contando todos los problemas que tiene en casa. "A mí me gusta cuidar de mi familia...pero ya no sé cómo encargarme de ellos si no me respetan", cuenta Boris.



"Tu hermano tiene que asumir sus propias responsabilidades", le aconseja la bella Selena (Milett Figueroa) . Boris (Giovanni Arce) le dice que él no puede seguir cargando con todo estos problemas solo. "Tú no estás solo", responde Selena y sella el momento con un tierno y apasionado beso en el nuevo episodio de 'Solo una madre'.



Boris (Giovanni Arce)le dice a Selena (Milett Figueroa) . que no quiere darle pena... ella le responde que no sabe bien qué siente por él y le dice que podrían ir descubriéndolo.



El joven se descuadra con la respuesta de Selena (Milett Figueroa) y le dice que es mejor dejar todo ahí si es que no sabe qué siente. Selena le dice que tiene razón porque ella también podría salir mal parada en todo esto.



Boris (Giovanni Arce) le dice a Selena (Milett Figueroa)que él nunca buscaría hacerle daño y continúan con su apasionado y romántico beso para el deleite de todos los seguidores de 'Solo una madre'.