Magaly Medina: "Este 2017 retorno a mis raíces profesionales"

Magaly Medina confirmó que conducirá, con el periodista Pedro Tenorio, el noticiero matutino de Latina.

“Voy a conducir el noticiero con Pedro Tenorio y los detalles ya los sabrán en su momento”, sostuvo Magaly Medina.

¿Y por qué tu salida se dilata tanto?



Ingresar al noticiero es algo que se ha decidido recién. En los últimos meses me dediqué a pensar y decidir hacia dónde quería ir. El año pasado me lo tomé con calma y este 2017 cambio de giro y retorno a mis raíces profesionales.

Cambiando de tema, estuviste en el sur por Año Nuevo, ¿en ‘Amadeus’ no te ‘chocaste’ con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán?



Me encanta el verano y hace muchos años nuevos que Alfredo y yo no la pasamos en Lima. Muchos de nuestros amigos se quedaron y decidimos festejarlo bien. En ‘Amadeus’ fue donde terminamos la celebración y por lo otro, espero no encontrármelos jamás.