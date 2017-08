Magaly Medina: Le dicen que tiene alma de Miss y ella reacciona así [VIDEO]

Latina lanzó el programa 'Buscando Una Reina', espacio en donde las 150 postulantes a conseguir la corona del Miss Perú, demostrarán quién es apta de seguir los pasos de Valeria Piazza. Jéssica Newton, organizadora del certamen, fue la encargada de darles la bienvenida y de presentarlas con Magaly Medina.

La conductora de 90 Matinal tuvo la labor de ser el primer filtro para las candidatas. Magaly Medina se entrevistó con las 150 candidatas para conversar brevemente con ellas y tener una primera impresión sobre su porte y comunicación al entrevistarlas. Como se ve en las imágenes, varias de ellas fueron vencidas por los nervios o no supieron cómo responder ante las críticas de la periodista.

Al finalizar la evaluación, Jéssica Newton se acercó a Magaly Medina para preguntarle qué tal le fue con las candidatas. Para la periodista no fue fácil la calificación y reveló que muchas tuvieron bajo puntaje.

"He hecho mi maldad del día. Muchas van a llorar creo. He visto que pocas tienen diez. Bien difícil. Más fácil me sale dos", contaba Magaly Medina sobre la puntuación a las candidatas.

Magaly Medina en Buscando una Reina

Ante esto, Jéssica Newton le comentó a Magaly Medina que creía que tenía alma de 'Miss'. Sin embargo, la conductora tomó con mucha ironía este halago. La 'Urraca' terminó diciendo: "De rata tengo jajaja"

Desde el inicio de la convocatoria de los participantes de la elección de la próxima candidata al Miss Perú, Jéssica Newton tuvo que defender la participación de Magaly Medina. Para la organizadora del certamen, la participación de la periodista pondría a prueba el temple de las concursantes.

Recordemos que para esta edición del Miss Perú, Brunella Horna llamó la atención de los medios al anunciar su participación en el concurso. Según contó la rubia, estaba emocionada por representar a su ciudad Chiclayo. Incluso, se reunió con Jéssica Newton para afinar detalles de su candidatura.

Sin embargo, tras los escándalos que protagonizó con hombres comprometidos, la postulación de Brunella Horna se puso en duda. Muchos especularon que Jéssica Newton no toleraría tanta polémica alrededor de la rubia. Hasta el último momento, la organizadora aconsejó a la modelo ser más prudente. Finalmente, la empresaria desistió y se retiró de la competencia.

Brunella Horna responde por el Miss Perú

