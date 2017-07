Magaly Medina arremete contra Korina Rivadeneira: "No te hagas la víctima" [VIDEO]

La residencia de la modelo venezolana Korina Rivadeneira fue cancelada y su expulsión de nuestro país es inminente. La esposa de Mario Hart mencionó que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero a la conductora Magaly Medina esto le parece un chiste.

Como se sabe, Korina Rivadeneira pasó a la clandestinidad tras la decisión de las autoridades. La 'veneca' dejó en claro esta situación a través de un mensaje en video en el que se mostró asustada porque la Policía ya está buscándola.

Magaly Medina comentó el caso de la venezolana y le recuerda que tuvo bastantes oportunidades para poner en regla su documentación. La conductora le pidió que 'no se haga la víctima'.

Magaly Medina sobre Korina Rivadeneira

"A mi me parece de chiste que diga que va ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque acá están siendo crueles con ella y están abusando de poder. Ella tiene alrededor de cinco años viviendo en el país. Tuvo suficiente tiempo para hacer todos sus trámites necesarios. Ella tuvo tiempo de regularizar su situación", mencionó Magaly Medina.

"Cuando se casó, todos fuimos testigos, mintieron los dos. Ella y su marido mintieron en la presentación de documentos. No siguieron los trámites regulares como ordenan las leyes municipales", agregó muy enérgica.

,"Ella antes no tenía un contrato de trabajo. Ella no tributaba, eso es lo que nos han dicho las autoridades. Ella tenía muchas presentaciones en el Perú, así que no venga hacerse la víctima, que de víctima no tiene nada. Hay muchos venezolanos aquí que acaban de llegar huyendo de la situación dramática que viven en Venezuela y están vendiendo arepas en la calle, y están con una situación regular ante Migraciones. Y ella que tuvo todas las oportunidades del caso, y no lo hizo", finalizó.