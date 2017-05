Magaly Medina: médico le calla la boca y le recuerda que le debe mucho a su cirujano [VIDEO]

La actitud soberbia que tuvo la periodista Magaly Medina contra los médicos del hospital Arzobispo Loayza sigue generando críticas. Las críticas de un médico a la conductora de 90 matinal se viralizaron en redes sociales.

La publicación en Facebook del médico Rómulo Siu está acompañada de dos fotos, una en la que Magaly Medina luce sin cirugías y otra después de realizarse los "arreglitos". El escrito tiene más de 4.000 likes y fue compartido más de 2.500 veces.

Rómulo Siu critica la falta de empatía de Magaly Medina y le explica la ardua labor que hacen los médicos y porque su protesta es justa. "Entonces cuando ingresas a la residencia pasas a vivir en el hospital como el interno pero ahora con responsabilidad Legal y si la cagas, la cagaste olímpicamente. Eso implica a veces tener turnos de 36 horas consecutivas cada 1 o 2 días. Ahora ¿Porque es importante la alimentación? Toda institución debe dar las Herramientas necesarias para la protección de sus trabajadores. Trabajador enfermo = menos producción. Dentro de esas herramientas de trabajo es velar por la salud nutricional del trabajador de SALUD puesto que no estás jugando con una gripe o una simple diarrea. Estas jugando con enfermedades de gran calibre como en este caso la TBC ¿sabes todo lo que desencadena la TBC? no sólo te afecta a ti sino a toda tu familia y el tratamiento es bien jodido. Ahora te imaginas que nos quiten la alimentación en las guardias nocturnas ¿sabes que implica? Implica que salgamos a cenar a fuera (SI LOS MEDICOS TENEMOS HAMBRE) y pasa algo en el turno ¿crees que el familiar va entender? NO!! Te va decir "PORQUE USTED NO ESTUVO Y SE DEMORO, MI FAMILIAR MURIO" (¿SALDRAS A DEFENDERME?) y si pedimos DELIVERY (“AY ELLOS VIENEN A COMER MIENTRAS NOSOTROS ESPERANDO SU PACIENCIA". APURESEEE DAAACTARRR)". se lee en la publicación de Facebook.

Magaly cuestiona protesta de médicos

El joven doctor también le explica a Magaly Medina porque es importante que las autoridades del hospital inviertan en materiales de bioseguridad. "El tener materiales de bioseguridad disponible implica una mascarilla N95 que en la mayoría de los casos nosotros lo compramos cada 15 días lo cual disminuye el riesgo de contraer la TBC. También los guantes para suturar o sacar secreciones para cultivos en la mayoría de los casos nuestros pacientes son SIS , pídeles que vaya a comprar. vas a ver que te va decir "Doctorcito tengo a las justas para mi pasaje" y ahi viene nuestra parte humana y en su mayoría son los mismos residentes con los internos que hacen cuotas para comprar tal material o pagar hasta LA TAC (Tomografía). Pero el estado sabe eso pero como lo solucionamos con nuestros salarios y como no gastan ( BRAVOO!!! PARA ESO SON MEDICOS, DEMUESTREN SU ESPIRITU DE SERVICIO) NO amigo de Facebook NO porque es el mismo estado que tiene que proveernos de insumos y herramientas para poder que tu salud no se vea afectada. ¿Acaso te has preguntado porque siempre no hay camas en los hospitales? O ¿Por qué tengo que comprar este medicamento si soy SIS o ESSALUD?", escribe.

La publicación del doctor termina recordándole a Magaly Medina que no sea tan dura con los médicos, pues gracias a ellos luce como luce ahora. "Ah y señora Magaly, usted tiene que agradecer a los médicos puesto que sufrieron mucho para arreglarle lo que la vida le dio", se leee.

Magaly Medina ha sido duramente criticada por su actitud soberbia. Hasta el momento, la conductora no pide disculpas. Mira la publicación del doctor que se viralizó en redes sociales por jalarle las orejas a la periodista.