Cuando Fiorella Rodríguez anunció su salida de 90 Matinal para pasar al noticiero sabatino, muchos de sus seguidores en redes sociales se mostraron sorprendidos de la repentina decisión. La conductora tiene a su cargo 90 Show en donde se informa del mundo del espectáculo.

"Amistades todas!!!! Gracias por estar en #ActitudVigilante! Con ustedes no se puede guardar secretos! Solo puedo decir que estoy feliz y trabajando con la muchachada inquieta! ¡Estaremos más tiempo juntos! Habrán sorpresas este FDS! ATENTOS! 90Show", escribió Fiorella Rodríguez en su cuenta Instagram.

Aunque no se dio más detalle de por qué se tomó la decisión, lo cierto es que con el nuevo horario, Fiorella Rodríguez tendrá dos horas al aire y competirá directamente con Estás En Todas de América Televisión.

Amistades todas!!!! Gracias por estar en #ActitudVigilante! Con ustedes no se puede guardar secretos! Solo puedo decir que estoy feliz y trabajando con la muchachada inquieta! Estaremos más tiempo juntos! Habrán sorpresas este FDS! ATENTOS! 90Show 🤘🏻 Una publicación compartida de Fiorella Rodríguez (@fiore_rs) el 30 de May de 2017 a la(s) 7:20 PDT

Sin embargo, durante el sketch de El Wasap de JB en donde aparecía Magaly Medina junto a Mascaly Metida, se mencionó la salida de Fiorella Rodríguez.

Todo ocurrió después que terminara la escena y Jorge Benavides decidiera darle unas palabras a Magaly Medina tras haberla imitado durante tantos años.

"Señora Magaly muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy agradecidos y también queremos agradecer a las personas que hicieron posible que podamos grabar en los estudios del noticiero. Y sobretodo reconocer y decirle que la admiración es mutua, que la respetamos como periodista y profesional que es y muchas gracias por estar en el programa", dijo Jorge Benavides después de terminar el sketch con Magaly Medina.

Sin embargo, Felpudini -vestido como Fiorella Rodríguez- apareció de repente para sorpresa de todos. Y comentó lo siguiente: "¿Y yo qué? Hasta que lo lograste, maldita. ¿No me has mandado a los sábados? Pero me han dado tres horas para mí solita. Y en esas tres horas te voy a destruir, maldita"

Cuando Felpudini mencionó esto, Magaly Medina mostró su cara de sorpresa y miró hacia la producción. La conductora no pudo manejar su expresión al escuchar lo que se dijo. ¿Será cierto o todo será parte de 'El Wasap de JB'?

Fiorella Rodríguez estuvo conduciendo 90 Show de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 a.m. compitiendo con el segmento de espectáculos de Rebeca Escribens. Desde el cambio, 90 Matinal solo va hasta las 9:00 a.m.

¿Magaly Medina culpable? (Ver desde el minuto 11:28)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.