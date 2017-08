Magaly Medina denuncia suplantación en Facebook [VIDEO]

La periodista Magaly Medina denunció que una persona ha creado una página de Facebook similar a la de ella y tomará medidas contra el impostor.



“Hay una persona que hizo una página idéntica a la mía (en Facebook), pero falsa. No es Magaly Medina y publicita lo que le da su reverenda gana, escribe lo que quiere, opina sobre lo que se le antoja, publicita programas y no es mi opinión. Estoy tratando de ver qué hago, justamente voy a hablar con personas que se dedican a eso para sacarlo de circulación y darle más importancia al Facebook. Yo tengo un ‘face’ personal, que no tiene nada que ver con mi labor cotidiana, pero creo que mi público merece también una ventana”, dijo Magaly Medina.

