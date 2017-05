Magaly Medina desata su furia y llama 'estafadora' a Korina Rivadeneira [VIDEO]

Magaly Medina no se aguantó nada y destruyó a Korina Rivadeneira en pleno noticiero. La conductora de 90 Matinal presentó un informe sobre la actual situación de la venezolana en el Perú y al terminar, la 'Urraca' le mandó tremendo misil a la modelo.

"Parece que Cancillería tiene la última palabra en este caso. Hábeas o no hábeas, o acción de amparo, veremos qué pasa en los últimos días. Lo que sí es cierto es que después de tantos años esta chica vivió en el Perú y no pudo arreglar sus papeles. Durante muchos años la vimos en televisión, en eventos, programas... Entonces lo que ganaba no lo tributaba. Todos estos años estafó al país", declaró Magaly Medina en pleno noticiero.

En el informe preparado por 90 Matinal, una abogada venezolana explicaba las dos vías por las que Korina Rivadeneira podría quedarse en el país y evitar la deportación a Venezuela: el hábeas corpus y una acción de amparo.

Korina Rivadeneira y Magaly Medina

Esta no es la primera vez que Magaly Medina comenta sobre la situación migratoria y el matrimonio de Korina Rivadeneira con Mario Hart. Después que se especulara sobre las irregularidades de la unión civil de los chicos reality, la conductora de 90 Matinal lamentó que se caiga en esas jugadas legales para lograr un objetivo.

Magaly Medina manifestó que cuando ella se casó por civil con Alfredo Zambrano tuvo que solicitar en dos ocasiones su partida de nacimiento desde Huacho porque la primera se había vencido. Debido a eso, la periodista le pidió a sus familiares que soliciten una segunda para terminar con los trámites correspondientes para el matrimonio.

La situación migratoria de Korina Rivadeneira está aún en trámite. Hace un par de días, Migraciones declaró nula la apelación a la petición de expulsión del país de la venezolana. Ahora, todo está en manos del Ministerio de Relaciones Exteriores pues la modelo solicitó ser calificada como refugiada y su carnet dura hasta el 15 de junio.

Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca hablaron sobre el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira

