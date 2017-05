Magaly Medina y su hilarante reacción cuando le preguntan qué haría si descubre a su pareja con amante [VIDEO]

¡De armas tomar! Magaly Medina advirtió que ella agarraría a zapatazos a su pareja si descubre una infidelidad, esto tras ver el video donde una mujer descubre a su esposo con su amante y le arma tremendo escándalo en la vía pública.



Magaly Medina empezó comentando que deberían mostrar la cara del 'tramposo' para exponerlo a la vergüenza pública. "Qué tal desconsideración y falta de respeto a su esposa que ni siquiera baja a la amante... pero este nada de nada. La mujer (esposa) no tuvo que exponerse a este tipo de escandaletes baratos en plena vía pública"

Magaly Medina Magaly Medina se sacó el zapato en 90 matinal.

Luego, Magaly Medina le recomendó a la engañada mujer que deje al hombre infiel y "que se vaya con su amante, porque si no sabe ni respetarla, ni considerarla no merece estar a su lado".



Al escuchar los comentarios de Magaly Medina, Mijael Garrido Lecca le dice: "si tú hubieras estado ahí, también le hubieras dicho que le rompa la luna".



"No, yo me hubiera sacado el zapato (se agacha) y con este taco no hay luna que se resista. A tacazos lo hubiera agarrado yo", respondió Magaly Medina con zapato en mano.



Mujer encontró a su esposo con amante y desató su furia así.

"¿Tú crees que yo me hubiera sacado la casaca, el polo? Ayayay, no me conocen", agregó Magaly Medina desatando la risa de todos los que se encontraban detrás de cámara.



¡Advertido estás Alfredo Zambrano!