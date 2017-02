Magaly Medina: Madrugará para el noticiero [VIDEO]

Magaly Medina reaparecerá este 6 de marzo en las pantallas de Latina conduciendo el noticiero matutino, al lado de las periodistas Carolina Dabdoub y Lourdes Túpac Yupanqui.



¿Estás nerviosa por el debut?, ¿la competencia será dura, pues en ese horario están posicionados Federico Salazar y Verónica Linares en América?

No, para nada. Sobre la competencia, sé que será así, pero seremos una alternativa más y el televidente elegirá. En cuanto al rating, a todos los que trabajamos en televisión nos preocupa, teniendo en cuenta que el encendido en las mañanas no es tan alto. Yo estaré de 5 a 8:30 de la mañana.



¿La coach que te han puesto te dio más seguridad?

Ya la tuve antes en el canal. Ella me ayudó a descubrir qué quería hacer en la televisión y me está ayudando a encajar en un ambiente donde no conozco a la gente.



Vas a madrugar...

Sí, a estas alturas de mi vida no pensé hacer este tipo de sacrificios. Sin embargo, el reto lo amerita y tengo todo el apoyo de Alfredo (su esposo). (C.Chévez)

Magaly Medina