Magaly Medina revela secreto sobre su relación con Mijael Garrido Lecca en 90 Matinal [VIDEO]

Magaly Medina y Mijael Garrido Lecca son los conductores de 90 Matinal. Ambos han formado una dupla que ha dado de qué hablar en más de una ocasión por su química en la pantalla. Aunque el ingreso de la periodista de espectáculos al noticiero matutino no estuvo alejado de la polémica, ambos han logrado un buen equilibrio.

Magaly Medina estuvo en el programa de Mónica Cabrejos hablando de su vida y su carrera. La conductora de 90 Matinal aprovechó para comentar cómo es su relación con Mijael Garrido Lecca. Entre sus declaraciones aceptó que entre ellos sí han existido algunos roces profesionales.

"Cuando uno no ha compartido set con nadie, es difícil compartir con alguien, tener el mismo rol de protagonista. De hecho ha habido algunas fricciones en el proceso de acomodarnos. Ahora lo que hacemos es que cada uno hace su trabajo, a su estilo y a su manera. Sin agresiones y con respeto", dijo Magaly Medina.

Eso no fue todo. Magaly Medina comentó una de los enfrentamientos que tuvieron en pleno noticiero. Mijael Garrido Lecca estaba a favor de realizar los Panamericanos 2021, mientras que la 'Urraca' prefería destinar el presupuesto a la reconstrucción tras el fenómeno del Niño.

Al respecto, Magaly Medina señaló que ambos acordaron debatir sobre el tema porque tenían puntos de vista diferentes. La periodista declaró que Mijael Garrido Lecca se sorprendió al escucharla hablar sobre el tema tan enfáticamente.

"Habíamos planificado un poco eso. Me dijo: 'mira yo estoy de acuerdo y tu en desacuerdo. Entonces discutámoslo'. Pero lógicamente que él no conocía tampoco. Lo dejé en shock", declaró Magaly Medina.

Los conductores discutieron por el dinero que se debería destinar a los huaicos que vienen afectando a nuestro país.

Sin embargo, la revelación más grande fue cuando Magaly Medina dijo que solo había desayunado una vez con Mijael Garrido Lecca durante todo el tiempo que llevan trabajando juntos. Incluso, aclaró que ellos no son amigos, sino que trabajan juntos.

"Ese día habíamos tenido un desayuno con el equipo. Después no hemos vuelto a desayunar juntos, en honor a la verdad. Trabajamos juntos. Trabajar juntos no significa que tú seas amigo de la persona con la que trabajas", mencionó Magaly Medina.

La conductora de 90 Matinal aseguró que tiene una mejor relación con los técnicos del noticiero. Magaly Medina mencionó que, debido a que ella es más campechana, es que tiene más acercamiento al equipo de producción.

"Te voy a decir que toda la vida me he llevado mucho mejor con mis técnicos de equipo, con la gente que está ahí, con las cámaras, con sonidistas, con los ayudantes de jalan cables. Me llevo espectacular con ellos. Siempre ha pasado", puntualizó Magaly Medina sobre el tema.

