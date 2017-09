Magaly Medina lucirá la ‘9’ de Paolo Guerreo [VIDEO]

Magaly Medina lucirá la ‘9’ de Paolo Guerrero si la selección peruana le gana a Argentina este 5 de octubre.



La periodista aceptó la apuesta que le hicieron en el bloque deportivo de ‘90 Matinal’ y su compañero Pedro Tenorio le bromeó al señalar que el ‘Depredador’ le dedicaría el gol.



Magaly, ¿cumplirás la apuesta?

Me quiero morir, no será fácil, pero ya di mi palabra. Ojo que solo pasará si es que Perú gana.



Por otro lado, Magaly Medina anteriormente manifestó que no tendría problemas en entrevistar al futbolista que la enjuició y llevó a prisión porque ‘no guarda rencores’. (C.Chévez)



