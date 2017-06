Magaly Medina asegura que no guarda rencor a Paolo Guerrero

Magaly Medina confesó que le encantaría entrevistar a Paolo Guerrero, luego que el pasado jueves comentó, en el noticiero ‘90 Matinal’, sobre la nueva relación que sostiene el futbolista con la garota Thaisa Leal, después de estar dos años con Alondra García Miró.

Magaly, hace poco narraste la noticia de Paolo y su garota y en redes sociales comentaron lo irónica que era la vida por el juicio que te hizo, ¿eso te incomoda?



(Ríe) Lo tomo con humor. Lo hago en buena onda y tomándole el pelo a Paolo y, sobretodo, lo hago porque me gusta fastidiar a Gerson Taype, el comentarista de deportes.

¿Fue mi percepción o hiciste un gesto al terminar la nota como que no crees que dure su romance con Thaisa?



¡Nooo!... A Paolo el Perú lo quiere y se interesa por su vida personal. Mientras le dé glorias al Perú, el público lo adorará. El problema vendrá cuando no cumpla las expectativas.

El público lo quiere aquí y en Brasil, y celebra su romance...



Bueno, realmente los temas personales o profesionales de Paolo Guerrero no me interesan. Incluso, el tema de la cárcel para mí está en el pasado, no guardo rencores ni odios en mi corazón.

Qué bueno, Magaly, ojalá doña Peta piense lo mismo.



Ella fue la que me mandó a la cárcel, no su hijo, pero salí ganadora de toda esa experiencia.



¿Crees que los puedan enlazar en el noticiero ahora que se acerca el partido contra Bolivia?



No lo sé, pero me encantaría entrevistarlo.

¿En serio?



Creo que es algo que los dos tendríamos que hacer.



¿Se animará?



Todo puede suceder, no es algo que me quite el sueño, pero creo que el país necesita unión y reconciliación.