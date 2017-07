Magaly Medina se quiebra y recuerda su paso por la cárcel por caso de Ollanta Humala [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina entrevistó a Elena Tasso, mamá de Ollanta Humala y no pudo evitar recordar su paso por la cárcel. La periodista fue condenada a prisión en 2008 por difamación, ella fue condenada a 5 meses de prisión efectiva y fue trasladada al penal Santa Mónica.



Antes de empezar la entrevista con Elena Tasso, Magaly Medina se refirió a su paso por la cárcel. "Como mujer , mamá y persona que alguna vez estuvo en la cárcel entiendo su dolor", expresó la periodista.



Magaly Medina recordó los momentos duros que pasó cuando estuvo en la cárcel. "Cuando yo estuve en prisión, yo sufría más por mi madre que estaba fuera que por mí misma. La entiendo y comprendo perfectamente. Usted no tiene la culpa de nada", indicó la periodista.



Elena Tasso le agradeció las palabras a Magaly Medina y dejó en claro su posición de apoyo a su hijo. La señora dejó en claro que no suscribe las declaraciones de esposo, Ulises Humala, acerca de Ollanta Humala.



Magaly Medina recuerda su paso por la cárcel