Magaly Medina asegura que sigue firme en ‘90 matinal’

Magaly Medina no apareció ayer en el noticiero ‘90 matinal’ y se especuló que Maritere Braschi la había ‘serruchado’ en la conducción del noticiero al lado de Mijael Garrido Lecca.

“Me escapé a Miami por el fin de semana. Como trabajé 28 y 29 (de julio), me dieron permiso, el sol me hace muy bien”, dijo Magaly Medina.



Ya están especulando que Maritere te reemplazará, que te ‘serruchó’.



(Ríe) Le agradezco a Maritere que me apoyara, la anterior vez que tuve que viajar, Lorena (Álvarez) me reemplazó, pero ella está de vacaciones ahora.

¿Viajaste con tu esposo?



Sí, siempre viajamos juntos y estamos disfrutando de estos días al lado de mi hermana (Mariella), pero regreso el domingo para estar en el noticiero el lunes.



¿Continuarás el próximo año al frente de ‘90 Matinal’?



Eso lo decidiré en octubre, seguramente.