Magaly Medina, la soberbia de 90 Matinal: 5 momentos en los que demostró serlo [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina se estrenó como conductora del programa periodístico 90 matinal el 6 de Marzo de 2007, su trabajo en la conducción del espacio televisivo no está exento de críticas. El enfrentamiento entre Magaly Medina y los médicos del hospital Loayza nos obliga a hacer un repaso de los 5 momentos en los que la periodista brilló por su falta de empatía.

La Conchinchina. Magaly Medina anunció que en la conducción de 90 Matinal la acompañarían dos periodistas, Carolina Dabdoub y Lourdes Túpac Yupanqui, pero ellas declinaron la oferta a días de estrenarse ¿La razón? Un video que se filtró a redes sociales donde Medina afirma que “a mí me extraña que fuéramos tres. Me parece que somos multitud aquí, en la China y en la Conchinchina”.

Pa panamericano. Tras el impase con las periodistas Carolina Dabdoub y Lourdes Túpac Yupanqui, Mijael Garrido Lecca se convirtió en el acompañante de Magaly Medina en la conducción de 90 Matinal. La dupla tuvo sus primer roce a dos semanas de comenzado el programa. Ambos discutieron sobre los Juegos Panamericanos y la periodista dijo que se zurraba en la opinión de Garrido Lecca.

Factor Arica. Magaly Medina está segura que los peruanos aman su opinión (ver aquí) y por esta razón siempre dice lo que piensa sobre los reportajes que se transmiten en 90 Matinal. Sus palabras contra la modelo Shirley Arica, quien volvió a denunciar a su pareja por maltrato, demostraron que la empatía no es una característica de la periodista. "A mí no me produce ningún tipo de compasión. Me da pena más bien su pequeña hija", expresó Medina.

El terrorismo. Sobre emitir opiniones sin pruebas, Magaly Medina es la reina. La periodista acusó a los estudiantes de la Universidad San Marcos, quienes protestaban por la alza del carnét universitario y los cobros por utilizar instalaciones de la dicha casa de estudios, de ser aprendices de terroristas. Cuando los jóvenes le pidieron que se rectifique, Magaly Medina indicó que sólo se refería a unos cuantos estudiantes.

Los desayunos. Los estudiantes de San Marcos no fueron los únicos descalificados por Magaly Medina, hoy fue el turno de los médicos del Hospital Arzobispo Loayza, quienes al igual que los sanmarquinos realizaban una protesta. La periodista cuestionó que los doctores protestaran por la suspensión de alimentos y la falta de indumentaria de bioseguridad para los residentes. A su estilo, Magaly Medina los mandó a comprar sus almuerzos y también dio a entender que si los profesionales de la salud se enfermaban no era por falta de indumentaria sino porque no querían pagar sus alimentos.

BONUS TRACK. No todo es soberbia en Magaly Medina, la periodista también tiene talento para el humor involuntario. Como esa vez en la que le preguntó a una reportera de 90 Matinal si los buses transportarán a los pasajeros vía terrestre.

Magaly cuestiona protesta de médicos