Magaly Solier aclara. Después de que se hiciera pública la denuncia de agresión física y psicológica que levantó contra su esposo Erik Plinio Mendoza, se supo que la actriz discutió con su cónyuge tras encontrar unos mensajes que él le envió a otra mujer por celular.

En la manifestación levantada por la Comisaría en donde interpuso la denuncia contra Mendoza Gómez, Magaly Solier señaló que toda la pelea que se dio en su vivienda de Ayacucho se dio porque su esposo mandaba se mandaba mensajes con Arlette Contreras.

“Le reclamé a mi esposo de unas cartas y mensajes que le había enviado la persona de Arlette Contreras”, se lee en la manifestación de Magaly Solier que publicó el diario La República.

Ante esto, Arlette Contreras negó cualquier vínculo con el esposo de Magaly Solier. La activista pidió no involucrarla en un tema tan delicado porque el esposo de la actriz, Erik Mendoza Gómez, era amigo de su agresor.

"Yo no comprendo qué demonios hago yo en esta historia. Yo conozco a Plinio, conozco a gente en Ayacucho. Esto es grave y delicado y se puede prestar para otro tipo de interpretación y están tratando de desacreditarme", dijo Arlette Contreras.

Ante esto, Magaly Solier salió al frente para aclarar por qué se involucró a Arlette Contreras en todo el tema de agresión física. Según contó la actriz, la activista no tiene nada que ver con su esposo, pues se trata de otra persona con su mismo nombre.

"La señorita Arlette Contreras, a quien algunos medios vienen vinculando con los lamentables hechos de violencia que me tocaron vivir, si bien lleva el mismo nombre que la persona a la que se alude en los hechos, no se trata de la misma pues sus rostros no coinciden. Pido por favor que no la sigan acusando porque ella no tiene nada que ver en este problema. Arlette Contreras es una persona encaminada con el mismo objetivo en la defensa de nuestros derechos como mujer", se lee en mensaje de Magaly Solier en Facebook.

