Magaly Solier se encuentra en medio de un escándalo de violencia física. La actriz denunció hace unas semanas a su esposo Erick Mendoza por agresión física y verbal en Ayacucho. Según el parte policial, el hecho se habría dado después de una discusión que ambos sostuvieron en su domicilio.

En el informe, se informó que Magaly Solier le reclamó a su esposo por unos mensajes que encontró en su celular. La persona con la que habría intercambiado esos textos sería Arlette Contreras. Cuando el nombre se hizo público, muchos pensaron que se trataba de la activista que fue agredida brutalmente por su pareja en un hotel de Ayacucho.

Sin embargo, tanto la actriz como la misma Arlette Contreras desmintieron tal versión. Según explicó Magaly Solier en su cuenta Facebook, se trataba de una persona homónima y la activista no tenía nada que ver en el tema.

"La señorita Arlette Contreras, a quien algunos medios vienen vinculando con los lamentables hechos de violencia que me tocaron vivir, si bien lleva el mismo nombre que la persona a la que se alude en los hechos, no se trata de la misma pues sus rostros no coinciden. Pido por favor que no la sigan acusando porque ella no tiene nada que ver en este problema. Arlette Contreras es una persona encaminada con el mismo objetivo en la defensa de nuestros derechos como mujer", se lee en mensaje de Magaly Solier en Facebook.

Ahora, el esposo de Magaly Solier sale a defenderse. Según Erick Mendoza, aún pareja de la actriz, la protagonista de 'La Teta Asustada' sufre de problemas de alcohol. Por ese motivo, es ella quien se ponía violenta y hasta lo agredía a él. Además, negó cualquier acto de violencia en contra de su esposa.

"Yo permití (que me golpee) así como muchos hombres en el país por el qué dirán. Por el qué dirá el amigo, el vecino... la familia", dice Erick Mendoza en Reporte Semanal. Incluso, proporcionó algunos mensajes vía Whatsapp que supuestamente intercambió con Magaly Solier.

En las conversaciones, se pueden leer textos con el nombre de Magaly Solier pidiéndole a su esposo que tenga comprensión con su problema de alcohol. "Te juro que lo dejaré poco a poco. Del todo no puedo dejarlo. Si no veo botellas, no me acuerdo. Pero si veo botellas de cerveza en la casa, se me vienen las ganas amor."

Ante estas pruebas, el abogado de Magaly Solier decidió salir al frente para protegerla y negar la acusación en su contra. "Rechazamos categóricamente que la señora tenga algún tipo de fijación con el alcohol ni nada por el estilo. Ella ha señalado es que, a raíz de las actividades que realiza en su condición de artista, ella suele tomar una copa vino o dos para relajarse y poder estudiar los guiones"

Magaly Solier y mensajes comprometedores

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.