Magdyel Ugaz defiende la prostitución y Karina Calmet le responde así [VIDEO]

Magdyel Ugaz sorprendió a sus seguidores cuando se presentó como la nueva protagonista de 'Colorina', el nuevo remake de América Televisión. En la novela, la ex 'Teresita' se convertiría en una bailarina de cabaret. En ese contexto, Mónica Cabrejos mantuvo una conversación con la actriz sobre la prostitución.

Sin embargo, había otra actriz que estaba bien atenta y no concordaba con las declaraciones de su colega. Se trata de Karina Calmet, quien no dudó en usar su cuenta de Twitter para expresar su opinión sobre el mismo tema.

"¿No querer avanzar? ¿Avanzar al precipicio? ¿Promover lo clandestino?", expresó Karina Calmet, sobre los comentarios de su ex compañera de pantalla, Magdyel Ugaz. Le ex 'Teresita' había dicho que mantener el tema de la prostitución como tabú, representaba "retroceder todo el tiempo. No mirar lo evidente, lo que está pasando. No querer avanzar".

Al parecer, Karina Calmet no solo se tiene enfrentamientos con Mónica Sánchez. Magdyel Ugaz también habló sobre un encuentro que tuvo con una prostituta, quien le comentó la falta de seguridad en la que viven y la discriminación que sienten por parte de la policía.

"Me contó lo duro que están viviendo, el poco apoyo que tienen de parte de los policías cuando ellas trabajan. No las toman en serio. Me contó lo desprotegidas que se sienten en todos los lugares", reveló Magdyel Ugaz en el programa de Mónica Cabrejos.

Frente a estas declaraciones, Karina Calmet también tuvo una opinión que compartió a través de su cuenta de Twitter. "¿Los policías tendrían que cuidar a las prostitutas o luchar contra el máximo problema de la prostitución que es la trata de personas?", expresó la actriz.

Lo cierto es que en nuestro país, la prostitución es legal y las prostitutas son ciudadanas, igual que cualquier otro. En ese sentido, tienen derecho a la protección policial tanto como Karina Calmet u otro ciudadano.

Lo que sí es ilegal en el Perú es el proxenetismo, que obtiene beneficios económicos a partir de la explotación sexual a una persona. Lamentablemente, la falta de formalidad y vigilancia permite que los proxenetas se aprovechen de la inseguridad en la que viven las prostitutas y las utilicen a cambio de protección.

