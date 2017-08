Magdyel Ugaz: Estoy enamorada  de la ‘Colorina’  [VIDEO]

La actriz Magdyel Ugaz sigue full con las grabaciones de la telenovela ‘Colorina’, que se estrena en setiembre, y afirmó que cada día que pasa se siente más identificada con su personaje.

“Cada día me estoy enamorando más de este personaje, cada día la conozco más, la admiro más, me deja sin palabras esta mujer”, dijo la actriz, quien la semana pasada estuvo en la selva grabando los primeros capítulos de esta producción.



“Es nuestra ‘Colorina’ peruana. La historia de ‘Fernanda’ (su personaje) empieza en la selva”, contó a ‘Domingo al día’.

También respondió a los comentarios que aseguraban que ella no era lo suficientemente sexy para encarnar a ‘Colorina’.



“Lo he leído un montón en las redes y me llama la atención que esos comentarios lo hicieran muchas mujeres, porque nosotras no somos solo una cosa y yo siento que no soy solo sexy. Pienso que ‘Colorina’ no es solo sexy, es fuerte, grande, luchadora, es sensible, es niña, juguetona... es débil, en algunos momentos es vulnerable. Es un mundo, no nos encerremos en que alguien no es algo solo por una característica...”, indicó.



Magdyel Ugaz, quien estuvo un año preparándose físicamente para este personaje, y comentó que ahora está contenta con su físico, pero en el pasado no se sentía bien con su apariencia.



“Yo antes estaba molesta conmigo, no me gustaba mirarme en el espejo, pero ahora me observo y me gusto. Siento que soy sensual, disfruto mi cuerpo, caminar por la calle y sentirme linda. El espejo fue como un enemigo para mí por muchos años... para mí es complicado porque yo he tenido muchas batallas conmigo y mi cuerpo, por eso esto es un renacer, una reconciliación”, manifestó Magdyel Ugaz.

Magdyel Ugaz protagoniza Colorina